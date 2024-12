Regione Calabria, la carica dei nuovi assunti

Adesso che la grossa parte del lavoro è stata portata a termine, Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione con delega al Personale, può dirsi soddisfatto. «Entro la fine del 2024 - dice - avremo completato il reclutamento di 812 unità, ultimando un piano di assunzioni davvero imponente». Gli ultimi concorsi - con in palio complessivamente 54 posti -, sono andati in scena la scorsa settimana e hanno fatto registrare la partecipazione di diverse centinaia di persone. Un primo bilancio, in attesa della definizione del lavoro delle commissioni esaminatrici sulla valutazione dei titoli, è possibile già tracciarlo. Nel profilo degli informatici gli idonei che hanno superato la prova a quiz sono 57 per 20 posti disponibili, per quello degli auditor 486 idonei su 19 posti a disposizione, per gli esperti della comunicazione 149 idonei e 5 posti in palio, 58 idonei per 5 slot di funzionario agroforestale, infine, per il profilo statistico, 50 idonei per 5 posti disponibili.

«I numeri sono quelli ci aspettavamo - mette in chiaro Pietropaolo -. Naturalmente non sono quelli enormi del maxi concorso dei Centri per l’impiego. Man mano che siamo andati avanti, abbiamo affinato la ricerca del personale andando a verificare quelle che erano le esigenze dei dipartimenti». Una linea che sarà seguita anche nel prossimo futuro. «Abbiamo avviato le procedure dedicate ad un bando per reclutare dirigenti, cosa che non si faceva da tempo e stiamo predisponendo l’Avviso: puntiamo a pubblicarlo entro dicembre».

Anche questa procedura, così come le altre già completate, sarà gestite da Formez Pa in collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica. «Formez è il soggetto - aggiunge Pietropaolo - che sta facendo concorsi per tutta la Pa e quindi i tempi dilatati si spiegano anche così. Insieme al dipartimento della Funzione pubblica ci hanno dato una grande mano non solo nell’espletamento delle prove concorsuali ma anche nella definizione dei bandi. Abbiamo avuto commissioni composte da persone qualificate e non provenienti dalla Calabria. Questo ci ha garantito la massima trasparenza e linearità nelle procedura, se si esclude qualche ricorso singolo gestito e preso in carico direttamente da Formez».