Partecipate, fondazioni ed enti. La Regione Calabria scende dai “carrozzoni”

Trasformare i vecchi carrozzoni in moderne auto da corsa, rottamando quelli che “zavorrano” soltanto la Regione. L’ultima tappa del percorso imboccato dal governatore Occhiuto nella gestione di società partecipate, entri strumentali e fondazioni è l’estinzione di Terina, per la quale è stato di recente nominato il commissario liquidatore Fabrizio D’Agostino. E se a settembre 2017 la Regione presentava partecipazioni dirette in 18 e indirette in 23 società, ad oggi la Regione detiene partecipazioni in 15 società di capitali di cui 5 in stato di fallimento (Aeroporto Sant’Anna spa, Comac srl, Consorzio Cies, Progetto Magna Graecia srl e Sogas spa), una in stato di liquidazione (Comac srl in liquidazione) e 9 (Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni, Ferrovie della Calabria srl, Fincalabra spa, Sacal spa, Sorical spa, Stretto di Messina spa, Tech4you scrl e Terme Sibarite spa) in normale attività di cui una da alienare (Comalca scrl). Il dato è contenuto del Documento di economia e finanza della Regione Calabria (Defrc) per gli anni 2025-2027 trasmesso all’esame del Consiglio (oggi sarà discusso in commissione bilancio alla presenza dell’assessore Marcello Minenna e del dirigente generale del dipartimento Economia e Finanze, Filippo De Cello), che scatta una anche “fotografia” della galassia e delle prospettive del sottogoverno calabrese.