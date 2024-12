Mammoliti vota contro il Def in Commissione Bilancio “Provvedimento arrivato in Aula senza alcuna concertazione, privo di una visione per il futuro e senza alcuna risposta ai problemi della Calabria”

"La riunione odierna della Commissione Bilancio ha confermato come il Governo regionale continui a orientare scelte e strategie di politiche economica, sociale e ambientale senza dare risposte alla drammatica situazione esistente e, tra l’altro, non adeguate ai profondi cambiamenti in atto dal punto di vista delle transizioni climatiche, energetiche e ambientali. Il centrodestra prosegue ad adagiarsi su una gestione appiattita e ordinaria senza avere alcun respiro strategico e un’adeguata visione di sistema. In altre parole, la Regione non compie nessuno sforzo per offrire una reale prospettiva di crescita in grado di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini calabresi. Di fronte a questa situazione, la giunta presta maggiore attenzione all’autoconservazione della politica, portando avanti sia la modifica statutaria che limita la nomina degli assessori esterni, sia quella del previsto consigliere supplente, che non solo non rappresentano certo una priorità per i calabresi, ma addirittura determinano un aumento dei costi della politica". Lo ha affermato, in una nota, il vicepresidente della Commissione Bilancio, Raffaele Mammoliti.