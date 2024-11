Lavoro in Calabria, Calabrese sul Fusese: “46mln per i disoccupati calabresi che vogliono avviare attività imprenditoriali"

“Altro grande risultato raggiunto in Giunta con la mia proposta sull’istituzione del “Fund for Self Employment and Seif Entrepreneurship (Fusese ). Davvero una grande opportunità per distaccarci finalmente dalla preclusione che in Calabria non si può lavorare o non c’è lavoro. Questa azione, con importanti e ingenti risorse finalizzate a creare occupazione, è oggi concretezza, occasione favorevole per costruire in Calabria e ridurre il tasso di disoccupazione e di migrazione. Con una dotazione finanziaria iniziale di 46 milioni di euro diamo la possibilità a circa 400 calabresi disoccupati di avviare un’attività di impresa in Calabria”.

Lo afferma con soddisfazione l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, il giorno dopo l’approvazione dalla Giunta del governo Occhiuto del “Fund for Self Employment and Seif Entrepreneurship (Fusese), una misura del Pr Calabria Fesr Fse 2021/2027, a valere sull’obiettivo specifico 4.1-Azione 4.a.1, volta a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e a sostenere i lavoratori disoccupati, svantaggiati e molto svantaggiati, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali innovative e sostenibili.