Nicola Carè: un calabrese, un italiano, a capo dei “Rossi” di tutta la Nato

“Sono profondamente onorato ed emozionato per essere stato eletto Presidente di tutti i parlamentari socialisti e democratici dell’Assemblea Parlamentare della NATO. È una grande responsabilità e un privilegio, soprattutto come italiano, come italiano all’estero,aver avuto questo prestigioso ruolo.

Questa è la prima volta nella storia che un italiano ricopre questa carica, e sento il peso e l’importanza di questo traguardo. È un riconoscimento non solo per me, ma per tutti noi, per il nostro impegno e la nostra determinazione. Mi impegnerò a rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell’Alleanza.

Insieme, affrontiamo le sfide attuali e future, rinnovando il nostro impegno per la difesa e la stabilità del mondo. Sono pronto a lavorare con passione e dedizione per costruire un futuro migliore e di pace per il mondo.”

E' quanto afferma Nicola Carè, deputato alla seconda legislatura: precedentemente presidente dei segretari generali di tutte le camere di commercio italiane nel mondo.