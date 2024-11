Agricoltura in Calabria: da Arcea altri 17mln di euro per la Domanda Unica e circa 43 mln per liquidazione indennità compensativa

Altri 17 milioni di euro in pagamento per la Domanda Unica 2024. Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura, confermando che l’ente pagatore Arcea ha impresso un’ulteriore accelerazione alle procedure legate alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di anticipo, in favore di migliaia di piccole e medie aziende agricole calabresi.

Il relativo provvedimento, adottato nei giorni scorsi, è di importo pari a 16.935.897 euro, che vanno ad aggiungersi agli oltre 48 milioni già erogati con i primi tre acconti, per un totale di poco superiore ai 65 milioni in un mese.

“Garantire certezze – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è fondamentale ai fini dello sviluppo del comparto agricolo, strategico per la crescita della Calabria. Altrettanto importante è assicurare liquidità a tante aziende, duramente segnate da avversità climatiche e aumento dei prezzi delle materie prime”.

Intanto, con distinto decreto, Arcea ha dato corso alla liquidazione di 42.871.104,17 euro a valere sulla Misura 13 del Psr, sempre come acconto per l’indennità compensativa, a favore delle aziende agricole operanti nelle aree montane o in zone comunque caratterizzate da svantaggi naturali.