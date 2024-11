Regione Calabria, pubblicato il bando biblioteche e archivi. Capponi: “Preserviamo il patrimonio librario e ne garantiamo la fruizione”

Le biblioteche e gli archivi storici rappresentano un patrimonio culturale inestimabile per la regione, custodendo una vasta gamma di materiali preziosi, tra cui libri antichi, manoscritti, documenti d’archivio e altro ancora. È fondamentale per la Regione Calabria sostenere queste realtà, garantendo loro le risorse necessarie per mantenere le raccolte in condizioni ottimali e offrire servizi di qualità ai cittadini. Per questo, su indirizzo del presidente Occhiuto, abbiamo previsto adeguati finanziamenti per migliorarne gli spazi di consultazione e gli strumenti di catalogazione e conservazione. Ciò permetterà di preservare il patrimonio librario e documentale per le generazioni future, favorendo al contempo una maggiore fruizione da parte della comunità”.

È quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, comunicando la pubblicazione, da parte del settore Cultura del dipartimento Istruzione e Pari opportunità, del bando per la valorizzazione delle biblioteche ed archivi, pubblici e privati, diffusi sul territorio regionale.