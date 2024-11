Fiom Cgil Calabria, ecco perché partecipare allo sciopero generale del 29 novembre a Cosenza

"Il problema, condiviso pressoché unanimemente dalla gran parte delle componenti politiche e sociali, ma anche dalla maggioranza dell'opinione pubblica del Paese, è che i livelli di reddito reale, quelli cioè che possono garantire una vita dignitosa alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, sono totalmente inadeguati.

Oggi, più che in altri momenti del recente passato, i salari reali in Italia continuano a decrescere, anche per la totale mancanza di una concreta idea di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo, avendo scelto questo Governo di privilegiare le rendite di posizione a discapito delle fasce più deboli dei cittadini italiani".

E' quanto afferma in una nota il Segretario Fiom CGIL Umberto Calabrone

"E questo Governo non solo non ha una idea di sviluppo, ma non sostiene la contrattazione collettiva, ha deciso di non detassare i futuri aumenti contrattuali, depotenzia il sistema sanitario pubblico e l’istruzione pubblica e non ha alcuna capacità, o forse volontà, di mettere in campo politiche industriali che possano dare risposte alle tante crisi aziendali.