Al Consiglio regionale della Calabria il centrodestra non ha i numeri: stop forzato per ReDigit e Arec. Passa invece la “legge omnibus”: 4 milioni al Lametino

Niente da fare su ReDigit e Arec, passa invece la “legge omnibus”. Ancora scintille in Consiglio regionale, condite anche dall’informativa del governatore Occhiuto sul “caso transazioni” delle Asp. Tanta carne al fuoco nella seduta di ieri a Palazzo Campanella, iniziata con il rinvio - l’ennesimo - di due tra i provvedimenti più attesi: la creazione di ReDigit spa, la nuova società in house della Regione chiamata ad occuparsi di digitale ed informatizzazione, e di Arec, la nuova Agenzia regionale per l’energia, entrambe fortemente volute dal centrodestra.

Questione di... presenze A chiedere il rinvio, approvato dall’assemblea, è stato il consigliere di maggioranza Giuseppe Graziano (Udc). Per l’approvazione dei due testi, trattandosi dell’istituzione di nuovi enti regionali, sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dell’aula. Le assenze nella maggioranza, tuttavia, rendevano impossibile ieri raggiungere la quota prevista. Derubricata la questione a «motivi contingenti», è scontato che sia ReDigit che Arec torneranno all’ordine del giorno della prossima seduta, fermo restando che nello specifico della società per il digitale è il secondo stop.

Tra le polemiche, invece, l’aula ha dato il via libera alla “omnibus”, la decima della legislatura. Il testo prevede fra l’altro la possibilità di nominare - a conclusione della gestione straordinaria delle Asp sciolte per mafia - un commissario che garantisca «un graduale ritorno all’ordinarietà»; nel calderone anche modifiche alla legge istitutiva di Azienda Zero e il trasferimento di personale dal Corap alla Sorical, mentre all’Aterp si consente l’acquisizione in disponibilità a qualunque titolo di immobili per finalità di edilizia residenziale pubblica e sperimentazioni di housing sociale. E con un emendamento si destinano 4 milioni al ripristino della viabilità nelle zone recentemente alluvionate del Lametino.