Regione Calabria, ok della Giunta a provvedimenti in tema di emergenza dighe, transizione digitale, istruzione e rete ferroviaria, agricoltura e Tpl

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, con due distinte delibere ha approvato il Piano di emergenza della diga del Menta e il Piano di emergenza della diga di Castagnara-Metramo, elaborati tenendo conto della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 2014 nel merito degli “indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui sono presenti grandi dighe”. La direttiva stabilisce per ciascuna diga le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile, nonché le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di rischio idraulico indotto dalla diga, ai fini della sicurezza della diga e dei territori a valle, e nel caso di fenomeni di onda di piena e rischio esondazioni. La diga del Menta sorge sull’Aspromonte e le acque sono utilizzate per l’approvvigionamento potabile della città di Reggio Calabria; la diga di Castagnara-Metramo è ubicata nel Comune di Galatro e le acque sono utilizzate a scopo irriguo.

Su indicazione del vicepresidente e assessore alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, è stato, poi, approvato Il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) della Regione Calabria denominato Crescere in “Comune” il quale si basa sull’analisi delle criticità emerse nella programmazione del Por Calabria 2014-2020 che ha evidenziato carenze di personale tecnico-specialistico e difficoltà nella gestione dei progetti, soprattutto nei Comuni più piccoli. Crescere in “Comune” ha l’obiettivo di migliorare la capacità operativa degli enti locali calabresi che operano in un contesto di generale scarsità di organici, stimolando la transizione digitale attraverso azioni di training on the job, di accompagnamento, riorganizzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi; attraverso attività di formazione e il supporto alla digitalizzazione anche per l’utilizzo di strumenti per il lavoro da remoto. Il progetto mira anche a migliorare l’efficacia professionale per affrontare le problematiche più diffuse, soprattutto nei piccoli Comuni, tra cui quelle riguardanti specifiche situazioni ambientali e finanziarie.