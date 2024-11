Primo “sì” a Montecitorio alla proroga dei medici cubani in Calabria

I medici cubani sono destinati a rimanere ancora per lungo tempo in Calabria. Già, perché nella giornata di ieri è arrivato il via libera in commissione alla Camera all’emendamento finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2027 (anziché a fine 2025) le assunzioni di medici e infermieri stranieri, come quelle avviate con Cuba dopo l’emergenza Covid. In buona sostanza - nella proposta sottoscritta dai deputati azzurri Francesco Cannizzaro e Paolo Emilio Russo - si sposta in avanti di 24 mesi il termine previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero.

Una decisione, quella assunta in commissione a Montecitorio, che di certo soddisfa il governatore calabrese Roberto Occhiuto. In questi giorni e in più occasioni, il presidente della Giunta, ha rivendicato la scelta di aver puntato sugli operatori sanitari caraibici.