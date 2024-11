Medici specializzandi della Calabria, si punta a far “cadere” i limiti al reclutamento

Non è ancora il tempo di esultare, ma tra gli specializzandi calabresi si guarda con molto interesse agli sviluppi della manovra all’esame del Parlamento. Le attenzioni sono tutte concentrate su un emendamento, a firma di alcuni deputati di Forza Italia, nel quale si prevede la possibilità di assunzione senza più limiti temporali e senza la restrizione alle Aziende ed enti appartenenti alla sola rete formativa. Con le regole oggi in vigore (quelle del decreto Calabria), i medici specializzandi a partire dal secondo anno di formazione possono essere assunti fino al 31 dicembre 2026 dalle Aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative e il contratto non può avere un arco temporale superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

La proposta è stata giudicata “ammissibile” dalla commissione Bilancio di Montecitorio e già nei prossimi giorni si comprenderà in maniera chiara se il testo avrà chance di arrivare fino in fondo.