Anomalie del voto in Calabria, tuona il M5S: “Ci si fermi, ne va del buon nome della democrazia”

«L'inchiesta di Report andata in onda ieri sera sulle elezioni del 2022 nel collegio Cosenza 2 è inquietante e dirompente. La gravità delle anomalie che emergono conferma quanto il M5S ha denunciato a lungo, dentro e fuori dal Parlamento, ed è tale da obbligare le istituzioni repubblicane a prestare la massima attenzione, contrariamente a quanto è avvenuto in questi due anni, in cui il M5S si è battuto in assoluta solitudine. Eppure stiamo parlando non solo dell’assegnazione di uno dei 400 seggi della Camera, ma anche della difesa di uno dei pilastri della democrazia». Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri in una nota. «Lo svolgimento regolare e trasparente delle elezioni politiche. I sospetti di forzature sono spaventosi, come può avvenire tutto questo nell’indifferenza generale mentre tutte le forze politiche non perdono occasione per strapparsi le vesti di fronte al livello allarmante di astensionismo che si registra da anni? Chiediamo a tutti i gruppi parlamentari un sussulto di senso civico affinché si fermi questa azione che non solo scredita la Giunta delle Elezioni della Camera ma soprattutto apre una enorme ferita nella credibilità delle istituzioni repubblicane», conclude.