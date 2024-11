Incontro al Parlamento Europeo sul contrasto della violenza sulle donne con l’intelligenza artificiale

L’assessore regionale all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, ha partecipato all’incontro, promosso dall’europarlamentare Giusi Princi nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, dal titolo “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione”, con il quale si è voluto avviare un percorso propedeutico ad una nuova iniziativa legislativa per meglio collegare le opportunità del digitale con la necessità di prevenire la violenza di genere. L’incontro è stato organizzato in occasione della settimana europea per l’Uguaglianza di Genere, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. “Il fenomeno della violenza di genere – ha sottolineato l’europarlamentare Princi nel suo intervento – è una piaga sociale su cui dobbiamo fortemente intervenire. In Europa una donna su tre ha subito una forma di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita. In Italia questa percentuale è in linea con la media europea. Un dramma che impone di agire. L’Intelligenza Artificiale può e deve diventare uno strumento di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza di genere, è una sfida ma anche una straordinaria opportunità”. Introdotto dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, il tema trattato e l’obiettivo che si prefigge l’europarlamentare Princi ha trovato condivisione e supporto, in maniera trasversale, tra i diversi relatori e rappresentanti politici intervenuti.