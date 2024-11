Quattro Novembre, Mancuso: "Grazie per impegno per la pace delle nostre forze armate"

"Nella 'Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armatè è doveroso ricordare chi ha combattuto e si è sacrificato per la Patria, portando a compimento il processo di unificazione nazionale avviato in epoca risorgimentale, e la cui storia - come afferma il presidente Mattarella - si intreccia indissolubilmente con la volontà del popolo italiano". È quanto sostiene il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre. "Questa giornata - aggiunge - dimostra quanto sia apprezzato dagli italiani l’impegno, accanto alle altre componenti dello Stato, di tutte le Forze armate al servizio della comunità e della sua sicurezza. A loro va il doveroso e sentito ringraziamento anche per gli impegni internazionali che assolvono, in un frangente tormentato da guerre sanguinose e conflitti che mettono a rischio il valore supremo della pace".