Vertenza Abramo in Calabria, Pd e M5S chiedono di partecipare al Tavolo annunciato da Occhiuto

“Abbiamo inviato una lettera al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ed alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Calderone a nome di tutti i deputati e senatori, calabresi e siciliani, del M5S e del Pd, nella quale chiediamo di poter partecipare al tavolo sulla vertenza Abramo Customer Care annunciato sui social media dal Presidente Occhiuto che si dovrebbe tenere il prossimo 5 novembre” affermano la deputata e coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico ed il senatore Nicola Irto, segretario calabrese del Partito Democratico.

“Siamo fortemente preoccupati – dicono i due parlamentari - dal destino dei mille lavoratori di Abramo Customer Care, dislocati tra Calabria e Sicilia, i quali, in passato e nelle ultime ore, ci hanno trasmesso la drammaticità della vicenda che stanno vivendo ormai da troppo tempo segnata dall’incertezza e dalla paura di perdere definitivamente la propria occupazione. I Commissari straordinari hanno comunicato ieri ai lavoratori che da domani, 1° novembre, saranno tutti in Cassa integrazione per il 100% delle ore.