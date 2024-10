Smau Milano, Varì: “La Calabria ha un ecosistema dell’innovazione dinamico che deve essere valorizzato al meglio”

La Regione Calabria, per il tramite dell’assessorato allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, guidato dall’assessore Rosario Varì, partecipa anche quest’anno allo SMAU di Milano, l’appuntamento di riferimento in Italia dedicato all’innovazione per imprese, startup ed enti pubblici, in svolgimento ieri e oggi alla FieraMilanoCity, MiCo.

Open Innovation è la parola d’ordine dell’edizione 2024. Chi partecipa, infatti, ha la possibilità di entrare in relazione con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione attraverso percorsi guidati, speed pitching, esperienze inedite, con un coinvolgimento sempre più diretto tra domanda e offerta di innovazione.

La Regione Calabria partecipa con una collettiva di 10 startup e Pmi calabresi selezionate che sono: TOD System, Intendo, 2SMArtEST, Blue Innovation, Growthers, Alteredu, Katakem, HFactor Security, SLY, CLOR Industry. Ciascuna sarà coinvolta in uno speed pitching di 90 secondi in apertura di un Live Show per illustrare il proprio progetto innovativo.