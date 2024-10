Landini (Cgil) in Calabria per l’incoronazione di Trotta a segretario

Appuntamento importante in casa della Cgil Calabria. Questa mattina a Lamezia Terme è in programma l’assemblea generale degli iscritti al sindacato convocata per eleggere il nuovo segretario generale in Calabria. I lavori vedranno la partecipazione, tra gli altri, del leader nazionale Maurizio Landini.

Tutto è pronto, in ogni caso, per la designazione al vertice di Gianfranco Trotta, 61 anni, cosentino e dipendente Unical, dirigente sindacale di lungo corso e attuale segretario confederale della Cgil calabrese. Sarà lui a raccogliere il testimone appena lasciato da Angelo Sposato e a guidare la più numerosa formazione sindacale presente in questa regione. Tante le vertenze che il neo segretario troverà sulla propria scrivania: spiccano, per dimensioni, quelle relative ai tirocinanti d’inclusione sociale e agli addetti dei call center. E poi ancora quelle di stampo più prettamente economico legate allo sviluppo del porto di Gioia Tauro e ad altri investimenti di primo piano come Baker Hughes. Per non parlare, ancora, della riforma dell’autonomia differenziata che tanto preoccupa la Cgil calabrese.