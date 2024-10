La Giunta calabrese rimodella i Dipartimenti: il potere dei “reggenti” resta intatto

Burocrazia calabrese al giro di boa con la rinnovata organizzazione interna alla Cittadella varata dalla Giunta regionale. L’obiettivo dell’esecutivo è fornire nuovi impulsi alle strutture amministrative in questa seconda parte di legislatura. Il nuovo regolamento prevede 14 Dipartimenti (a loro volta articolati in settori) più un’Unità operativa autonoma. Nell’ordine, si trovano: Segretariato generale, Transizione digitale e attività strategiche, Organizzazione e Risorse umane, Economia e Finanza, Programmazione unitaria, Infrastrutture e Lavori pubblici, Lavoro, Sviluppo economico, Turismo-Marketing territoriale-Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, Agricoltura-Foreste e Forestazione, Salute e Welfare, Istruzione e Pari opportunità, Ambiente e Paesaggio e Protezione civile. Da aggiungere, poi, sostanzialmente equiparata a un Dipartimento, l’Unità operativa autonoma Politiche della Montagna. Fanno infine capo al presidente della Giunta regionale: l’Ufficio di gabinetto, l’Ufficio stampa, il portavoce del presidente, la Stazione unica appaltante, l’Autorità di Audit, e l’Avvocatura regionale.

Cosa cambia nello specificoNella riforma delle strutture varata dalla Giunta alcuni dipartimenti vedono rafforzate le loro competenze. Per esempio, al Segretariato generale è affidata la gestione dei rapporti con il Consiglio regionale e il coordinamento tra le diverse strutture. A quello Salute e welfare sono concessi maggiori poteri sulla gestione del personale sanitario e il monitoraggio dell’andamento economico delle Aziende sanitarie. Stesso discorso per il dipartimento Economia e finanze che avrà più margini di manovra sulle funzioni legate alla programmazione finanziaria e al controllo contabile.