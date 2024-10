Regionali Calabria, Occhiuto ha sciolto le riserve: “Ho deciso di ricandidarmi”

La manifestazione del centrodestra a Reggio Calabria per il secondo anniversario del governo Meloni è stata anche l’occasione per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di annunciare ufficialmente la sua ricandidatura. Occhiuto ha sottolineato i risultati ottenuti per la Calabria grazie alla stretta collaborazione con il governo nazionale, elogiando il lavoro sinergico tra le due amministrazioni che, a suo dire, ha consentito progressi importanti nella regione. Ha promesso che, in campagna elettorale, evidenzierà i cambiamenti portati dal centrodestra rispetto alla situazione trovata al momento dell’insediamento, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e sviluppo per la Calabria.