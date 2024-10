Calabria, Vigna scelto come “traghettatore” di Arrical

Tra i corridoi della Cittadella l’opinione diffusa è che si tratti di un semplice traghettamento, ma è risaputo che quando si parla di commissariamenti, in Calabria, spesso la provvisorietà finisce per assumere i contorni della permanenza. Fatto sta che la guida di Arrical, l’Autorità di governo regionale per l’acqua e i rifiuti, nonostante il recente ingresso dei Comuni con l’insediamento del consiglio direttivo di 40 sindaci, per ora passa da un commissario a un altro. Terminato il mandato di Bruno Gualtieri, che ha guidato fin dall’inizio l’ente istituito nel 2022, il governatore Roberto Occhiuto ha infatti nominato il suo capo di gabinetto, Luciano Vigna, commissario straordinario di Arrical. La nomina è stata decretata in virtù dell’articolo 25 dello Statuto approvato nei giorni scorsi dal consiglio direttivo presieduto da Sergio Ferrari.