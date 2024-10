Arrivano in Giunta i primi provvedimenti promessi ai tirocinanti della Calabria

Potrebbero presto arrivare in Giunta, per l’approvazione, alcuni provvedimenti che riguardano da vicino i tirocinanti d’inclusione sociale. Le misure in via di definizione sono state illustrate dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nel corso di un incontro con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil e i confederali Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. Tra le novità immediate ci dovrebbe essere un atto d’indirizzo per rendere attuabile lo scivolo pensionistico agli over 60 e assicurare loro un assegno d’inclusione sociale a carico della Regione - circa 600 euro al mese, poco meno dei 700 attualmente percepiti da chi è in servizio - fino al raggiungimento della pensione e, dunque, al compimento dei 67 anni di età. La procedura, secondo le stime, potrebbe interessare una platea di circa 850 persone e comporterebbe una spesa di 22 milioni, di cui 7 nel primo anno di sperimentazione.

Sempre all’esame della Giunta dovrebbe arrivare anche il voucher (la cosiddetta “dote”) destinato agli enti che assumono i precari a tempo indeterminato, a coloro che scelgono la strada dell’uscita volontaria dal bacino e provano quella dell’auto-impiego o dell’assunzione in altre realtà private.

Restano ancora da definire, invece, i dettagli del progetto per impiegare circa 300 precari nella sanità e, in particolare, nelle funzioni di “facilitatore di assistenza” e accompagnamento ospedaliero.