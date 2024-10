Regione Calabria, voucher di 10 mila euro per la frequenza di Master post laurea: webinar promosso dall'assessore Varì per illustrare l'opportunità

La Regione Calabria, nell’ambito di un’iniziativa che prevede lo stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per il triennio 2024-2026, organizza un webinar per illustrare le opportunità di finanziamento pubblico disponibili per i giovani laureati residenti in Calabria per la frequenza di Master post laurea.

L’evento, che si terrà il prossimo 24 ottobre alle ore 15.00, rappresenta un’importante occasione per scoprire le modalità per accedere al voucher formativo del valore massimo di 10.000 euro, destinato ai laureati residenti nella regione.

Con il voucher, i laureati potranno iscriversi a master universitari o a master accreditati secondo specifici standard, erogati da istituzioni italiane o estere. Oltre al voucher sarà possibile ottenere anche una ulteriore borsa di studio per le spese di permanenza presso la città che ospita la sede formativa del master scelto. La procedura garantisce specifici elementi premianti per i master che prevedano accordi con imprese del territorio e che offrano elevati livelli occupazionali al termine dei percorsi formativi.