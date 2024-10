Proroga delle graduatorie nella sanità della Calabria, sulla proposta un’intesa bipartisan

È imminente la proroga di 12 mesi (dunque a novembre 2025) delle graduatorie in scadenza dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale per far fronte alla carenza di personale. Il “sì”, scontato dopo il via libera all’unanimità in commissione, è atteso dopodomani in Consiglio regionale. La novità delle ultime ore, semmai, riguarda un emendamento al testo che verrà depositato a Palazzo Campanella e finalizzato all’entrata in vigore immediata del testo. Tutto ciò per consentire ai circa 600 operatori socio-sanitari idonei ma non vincitori di concorso dell’ex Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro di poter usufruire della norma in tempo utile visto che la proroga del loro elenco scade proprio il 22 ottobre. Personale, quello degli Oss, utile per la sostituzione di dipendenti assenti (a causa di malattia, gravidanze, aspettative, infortuni, etc).

Naturalmente la proposta riguarda tutte le graduatorie in scadenza nell’anno 2024 e per tale motivo potrebbe rappresentare una svolta anche per dirigenti amministrativi e dell’area medica. «Puntiamo così a superare - è il commento di Antonello Talerico, consigliere regionale di Forza Italia - la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e assicurare la continuità delle relative prestazioni».