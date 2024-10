Regione Calabria: ok della Giunta a provvedimenti in materia di regolarità amministrativa, Tis, mobilità sostenibile e invecchiamento attivo

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, anno 2025, come previsto dalla legge regionale n. 42/2022. Il Piano sarà vigente con decorrenza 1 gennaio 2025. I provvedimenti dirigenziali che formano oggetto di (potenziale) controllo sono distinti per flussi documentali, a seconda che producano o no effetti contabili; ogni flusso contabile si articola in categorie individuate alla stregua delle aree generali a rischio corruzione. Il nuovo piano approvato, tra i principali controlli, prevede gli incarichi esterni per consulenti e professionisti nei provvedimenti adottati nell’ambito di affidamenti pubblici, del conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e del reclutamento o messa in quiescenza del personale dipendente regionale.

Su indicazione del vicepresidente, e assessore alla Sicurezza e legalità e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Filippo Pietropaolo, la Giunta, dopo aver preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, nello scorso mese di settembre, del protocollo d’intesa, tra la Regione Calabria, le Prefetture calabresi e l’Ufficio scolastico regionale, per interventi destinati al rafforzamento della legalità, sicurezza, coesione sociale e per il contrasto dell’abbandono scolastico, ha stabilito di dare indirizzo al competente dipartimento Transizione digitale e attività strategiche per l’adozione degli atti necessari e conseguenziali all’attuazione del protocollo.