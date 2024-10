Calabria, in Consiglio regionale l’altalena delle riforme. Verso il “tetto” agli assessori esterni

Sembrava una frenata, ma forse non lo è sull’altalena delle riforme in Consiglio regionale. Alle critiche dell’opposizione, il centrodestra ha risposto prima con una pausa di riflessione sulla previsione dell’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale (istituendo così la figura del “consigliere supplente”), poi con uno sprint sull’introduzione di un “tetto” (massimo due) agli assessori esterni nominabili in Giunta. Se sulla prima proposta di legge mercoledì la prima commissione consiliare (Affari generali) ha rinviato per la valutare l’ipotesi di un gruppo di lavoro «finalizzato ad una riforma complessiva», ha detto la presidente Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia), ieri in quinta commissione (Riforme) è stato incardinato l’esame della proposta di legge statutaria per “taglio” degli assessori esterni, con l’apertura dei termini per la presentazione di emendamenti. Di fatto, il via libera della maggioranza potrebbe arrivare già nella prossima seduta.