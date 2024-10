Inclusione e disabilità: la Regione Calabria protagonista al primo vertice G7 ad Assisi

La suggestiva cornice di Assisi, con la sua atmosfera intrisa di spiritualità e bellezza, ha accolto il primo Vertice G7 dedicato all’inclusione e alla disabilità. È un evento storico, in cui le sette economie più avanzate del mondo si sono riunite per affrontare non solo le grandi sfide globali, come la sicurezza, la crescita economica e il cambiamento climatico, ma soprattutto per garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica. La Regione Calabria ha partecipato attivamente a questo importante vertice, rappresentata dall’assessore regionale alle politiche sociali e pari opportunità, Caterina Capponi, delegata al G7 dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, in rappresentanza della conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La presenza calabrese ha testimoniato l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide legate all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, ribadendo il nostro impegno nel costruire una società che valorizzi la diversità e permetta a tutti di esprimere il proprio potenziale.

Il vertice G7 ha rappresentato un’occasione unica per scambiare idee, condividere buone pratiche e creare un ponte tra le diverse realtà locali e internazionali. Attraverso tavole rotonde, workshop e dibattiti costruttivi, i partecipanti hanno elaborato strategie concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendo un modello di società veramente inclusiva. In un contesto storico in cui l’inclusione deve diventare il fulcro delle politiche sociali, la presenza della Regione Calabria e dell’assessore Capponi al vertice G7 segna un passaggio fondamentale verso il cambiamento. Non solo si tratta di una straordinaria occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche di un momento per costruire le basi di un futuro in cui la diversità venga riconosciuta come un valore e non come un ostacolo. “La speranza – ha commentato l’assessore Capponi – è che da Assisi possano nascere decisioni concrete che ispirino azioni reali, capaci di rendere il mondo un posto migliore per tutti. L’inclusione deve essere al centro di ogni agenda politica, perché è solo così che si può costruire una società più giusta ed equa.”