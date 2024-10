Turismo, la Regione al TTG Travel Experience di Rimini, Calabrese: “Risultati positivi. La Calabria cresce nell’offerta turistica”

“Registriamo numeri positivi, la nostra Regione – ha evidenziato – cresce sempre più nell’offerta turistica ed è sempre più riferimento per molti turisti. Questo grazie anche al percorso avviato, con lungimiranza e responsabilità, insieme al presidente Roberto Occhiuto, al piano strategico che mette in relazione turismo-lavoro-ambiente, asset vincente e vera opportunità per far crescere la nostra Regione per dimostrare che c’è una Calabria bella, positiva ed attraente. Siamo consapevoli che c’è molto da fare e la nostra partecipazione a Rimini è stata importante non solo per promuovere il vero volto della Calabria, ma anche per incontrare e confrontarci con operatori ed esperti del comparto del turismo”.

“Interessante e fondamentale – ha inoltre dichiarato l’esponente della Giunta Occhiuto – è stato proprio il brifing, alla presenza anche del presidente di Federalberghi Fabrizio d’Agostino, con le aziende, gli operatori, le strutture ricettive presenti nel nostro stand che ci ha permesso di conoscere più da vicino le opportunità e i punti di forza, nonché di accogliere le varie istanze dai diretti interessati. Abbiamo territori straordinari, risorse naturali ed un patrimonio culturale e storico che ci permettono di vivere di turismo per 365 giorni l’anno e lavoriamo per destagionalizzare l’offerta perché la Calabria non è solo meta balneare. A tal proposito, presenteremo presto importanti misure e avvisi, per migliorare e riqualificare le strutture ricettive, extra alberghiere, case vacanze e la rete dei B&b, perché vogliamo puntare alla qualità, all’innovazione, al turismo delle radici e al potenziamento dei servizi per valorizzare al meglio le nostre ricchezze”.