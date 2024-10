Calabria: Azienda Zero, Aterp, Corap e Sorical. Tutti i “puntelli” del centrodestra

Emergenza abitativa, sevizio idrico integrato e soprattutto sanità: il centrodestra punta su una “legge omnibus”, l’ennesima presentata per l’approvazione in Consiglio regionale, per una serie di modifiche normative. La proposta è stata depositata a firma dei consiglieri Giuseppe Graziano (Udc), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giacomo Pietro Crinò e Michele Comito (Forza Italia), Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Gelardi (Lega), che in dieci articoli affrontano materie delicate. Più d’una volta l’opposizione ha contestato la scelta di mettere tutto in un solo calderone: c’è stare certi che anche stavolta non mancheranno le polemiche già in commissione. Il progetto di legge modifica ed integra una serie di leggi regionali «al fine – spiega la relazione introduttiva – di renderle più rispondenti all’evoluzione del nuovo contesto politico-amministrativo regionale o adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, oltre che prevedere anche disposizioni normative». Una premessa valida... per tutte le stagioni.