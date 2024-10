La Regione Calabria vara una mini manovra: l’assestamento vale 22,5 milioni

Gli equilibri di bilancio da tutelare, risorse per tamponare le ultime emergenze ed anche destinate all’ammodernamento tecnologico del settore sanitario oltre che al diritto allo studio. Nell’assestamento del bilancio della Regione 2024-26 varato dalla Giunta - vale complessivamente 22,5 milioni di euro circa, ed è finanziata per 14,1 milioni da maggiori entrate e 8,4 milioni di euro da risparmi di spesa - c’è un po’ di tutto. Una sorta di manovra “parallela” rispetto a quella tradizionale di previsione da approvare ogni anno entro il 31 dicembre, trasmessa adesso all’esame del Consiglio. «L’assestamento - si legge nella relazione che accompagna l’approvazione da parte della Giunta regionale - pone in essere una serie di variazioni tese a rafforzare gli equilibri di bilancio e a garantire la copertura finanziaria di spese di carattere obbligatorio nonché a sostenere il necessario adeguamento di alcuni stanziamenti carenti in sede di predisposizione del bilancio 24-26, soddisfacendo alcune esigenze provenienti dalle diverse Strutture regionali effettuabili unicamente con legge».