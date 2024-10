Parchi eolici, M5S Calabria: “Calabria non diventi terra di conquista, Regione ascolti comunita’ locali”

“La Calabria non può diventare terra di conquista per parchi eolici e impianti che già in passato hanno avuto un impatto sociale, economico e paesaggistico negativo sulle comunità interessate, andando ad ingrassare le tasche di imprese spesso infiltrate anche dalle mafie”. Così in una nota il Movimento 5 stelle Calabria.

“La transizione verde è più che mai necessaria – dicono i portavoce pentastellati -, ma è fondamentale che al centro di questo passaggio ci siano i territori con le comunità di riferimento protagoniste al fine di evitare una nuova stagione di speculazioni sulle rinnovabili che causi ulteriori danni al paesaggio, all’ambiente e alla salute.

Per questo è importante che la Regione Calabria avvii al più presto i lavori per redigere il piano delle aree idonee e non idonee ad ospitare i progetti che prevedono la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, così come previsto dalle linee guida emanate lo scorso luglio dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.