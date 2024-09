Valorizzazione delle aree marine protette della Calabria, incontro Calabrese-Greco

L’assessore all’Ambiente e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha incontrato oggi, nella sede della Cittadella a Catanzaro, il commissario dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, Raffaele Greco, per discutere sull’importanza dei Parchi Marini, come risorsa naturalistica fondamentale per il territorio calabrese e hanno condiviso la necessità di ottimizzare le attività dell’Ente per perseguire obiettivi di tutela, conservazione e di sviluppo del territorio.

L’assessore Calabrese ha ribadito l’importanza dei parchi marini regionali e delle Zone a Conservazione Speciale, di Rete Natura 2000, affidate in gestione all’EPMR, che “rappresentano – ha affermato – un fondamentale asset del capitale naturalistico della Calabria, non solo in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici, ma anche come opportunità di sviluppo sostenibile”.

Calabrese ha, inoltre, sottolineato l’importanza di un approccio integrato, che metta in sinergia la salvaguardia ambientale con la promozione del turismo e delle risorse culturali locali.