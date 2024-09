Calabria, grandi manovre attorno ad Arrical: domani il voto per il nuovo direttivo

Gli esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale parlano di anomalie e incongruenze nelle regole che la legge istitutiva di Arrical, approvata due anni e mezzo fa, detta per le elezioni del consiglio direttivo d’ambito dell’ente di governo per acqua e rifiuti. Ma dai piani alti della Cittadella non filtra alcuna intenzione di rinviare, come chiedono Pd e 5 Stelle, il voto previsto nei cinque Comuni capoluogo per la giornata di domani e i dem, che prima avevano premuto per il rinvio, ora cambiano rotta: «L’elezione del Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical del prossimo 29 Settembre, che probabilmente non sarà rinviata per come richiesto dal Capogruppo Pd, rappresenta comunque un appuntamento decisivo che, di fatto, pone fine all’attuale gestione monocratica. Ripristinare una gestione condivisa è indispensabile per assegnare ai legittimi rappresentanti il governo dell’Autorità che gestisce rifiuti e risorse idriche in Calabria».

Tutto dunque lascia pensare che le elezioni – che dovevano tenersi entro 60 giorni dalla legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022 – avranno luogo come previsto e che dunque presto sarà costituito il “parlamentino” di 40 posti (7 dei quali spettano di diritto ai 5 capoluoghi più Corigliano-Rossano e Lamezia Terme) attraverso cui gli amministratori locali calabresi entreranno nella governance dei due delicati settori al centro di una riforma che, finora, ha accentrato i poteri in capo ai vertici della Regione e al commissario straordinario Bruno Gualtieri.