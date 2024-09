La Dc si rimette in gioco. Tassone e Ranieli a capo del progetto in Calabria

«Rimettersi in gioco per le cose in cui si crede, per la passione per la politica che continua a essere una grande splendida avventura, con la consapevolezza di uno che riconosce di aver fatto tanti errori e di aver pagato un alto prezzo. Oggi serve tanto rigore morale e ognuno di noi deve dare un contributo per costruire una società migliore. Personalmente il mio contributo lo voglio riportare in politica; non ambisco a ruoli istituzionali». Sono le dichiarazioni di Totò Cuffaro, ex senatore e presidente della Regione Sicilia, che ieri pomeriggio ha presieduto a Lamezia un incontro sulla rinascita della Democrazia Cristiana di cui è segretario nazionale.

«La nuova Democrazia Cristiana in Sicilia ha 500 consiglieri comunali con una media anagrafica molto giovane: si tratta di una rigenerazione morale, politica, civile e generazionale- ha sottolineato Cuffaro -. Una nuova generazione che ci metta tutta la passione nel fare politica, coinvolgendo attivamente chi se n’è allontanato. Le istituzioni - ha sentenziato il segretario nazionale della Dc - sono la cosa più importante che abbiamo; tra queste c’è la giustizia in cui bisogna credere e che bisogna difendere. Nello specifico, l’esperienza viene da chi ha avuto graffiate le carni e quindi la voglia di credere nella giustizia è ancora più forte. La Dc è partito di idee e di valori che può essere punto di riferimento per tanti giovani del nostro Paese».