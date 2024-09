Comuni della Calabria dentro Arrical, tutto pronto per il voto. Poi c’è la “partita” del dg

Si stanno espletando in questi giorni gli ultimi passaggi burocratici del percorso che porterà, domenica 29 settembre, alle elezioni del consiglio direttivo d’ambito di Arrical, ovvero uno dei tre organi – assieme al direttore generale e al collegio dei revisori contabili – dell’ente di governo regionale per idrico e rifiuti. A oltre due anni dall’istituzione di Arrical, attraverso l’elezione dei loro rappresentanti nel consiglio direttivo, i Comuni entreranno dunque nella governance dell’ente finora guidato dal commissario straordinario Bruno Gualtieri. Sono state pubblicate le «istruzioni operative» per lo svolgimento del voto nei cinque seggi previsti (i quattro capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Reggio) ed è stato pubblicato un fac simile della scheda. A coordinare le operazioni sarà una Commissione elettorale unica e sono stati nominati anche i componenti dei cinque seggi. Al netto degli aspetti tecnici, però, gli interrogativi sono tutti rivolti al futuro della governance di acqua e rifiuti che, dopo una non semplice fase commissariale, dovrebbe passare a quella ordinaria.