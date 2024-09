Cresce la consapevolezza della necessità di una rinascita del centro nella politica italiana.

Con un centrodestra sempre più a destra con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini e con un centrosinistra sempre più a sinistra con il Pd di Elly Schlein e Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratojanni rinasce la Democrazia Cristiana.

"Anche in Calabria rinasce la Democrazia Cristiana" è il tema del convegno che si terrà martedì 24 settembre, ore 15.30 a Lamezia Terme, località Rsi presso la "MasseriaiRisi" con la partecipazione dell'On. Totò Cuffaro, Segretario Nazionale della DC.

Il promotore e organizzatore dell'incontro è l'On. Michele Ranieli, Commissario regionale Dc Calabria, che introdurrà i lavori.

Parteciperanno anche l'avv. e noto imprenditore, Giampiero Samorì, Vicesegretario Nazionale Dc, il Prof. Pippo Enea, segretario organizzativo Dc e l'On. Mario Tassone.

Previsti anche gli interventi dell'On. Luigi D'Agrò, Commissario Regionale DC - Veneto, dell'On. Michele Tucci, Commissario Regionale Dc - Puglia, dell'Ing. Gennaro Scamardella, Commissario Regionale Dc Campania e della dott.ssa Debora Pellegrini, Commissario regionale DC - donne Calabria.

Parteciperanno, inoltre, i segretari provinciali e degli enti locali Dc: Rocco Timpano, Francesco Parise, Aldo De Caridi, Pierpaolo Rodighiero, Pietro Marino, Michele Rosato, Germano Ventura e Gery Cuffaro.

A concludere i lavori di una kermesse regionale che assume, per la partecipazione di tanti dirigenti che provengono da fuori regione, anche i contorni di una convention nazionale il segretario On. Totò Cuffaro.

"In un recente sondaggio pubblicato su "La Repubblica" il 37% degli italiani si è detta favorevole alla rinascita della Democrazia Cristiana. Oggi più che mai - afferma l'On. Michele Ranieli, Commissario Regionale della Dc Calabria - è necessario rinforzare il centro ed offrire al Paese la possibilità di dare voce ai moderati e a coloro i quali non tollerano gli estremismi che tanto danno hanno recato al nostro Paese"

"Sono certo che in tanti - conclude l'On. Michele Ranieli - attendevano questo momento di riproposizione della Democrazia Cristiana. Oggi sono maturi i tempi per un ritorno verso una vera politica che tuteli i territori e che dia voce al popolo e agli elettori".