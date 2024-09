Università, Occhiuto: 100 nuove borse di specializzazione medica, la Regione Calabria investe nel futuro della Calabria

"Quest’anno accademico la Regione Calabria - anche grazie al positivo lavoro dei Dipartimenti ‘Salute e Welfare’ e ‘Istruzione, Formazione e Pari Opportunità’ - mette in campo un impegno senza precedenti nel settore della formazione medica specialistica. La Regione, infatti, ha deciso di stanziare 12 milioni di euro per consentire lo scorrimento delle graduatorie del concorso nazionale per l‘assegnazione di borse di specializzazione medica. Grazie a questo importante investimento, gli Atenei calabresi potranno inserire ben 100 medici - 77 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e 23 presso l’Università della Calabria di Cosenza - come specializzandi nei reparti connessi alle Facoltà di Medicina". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"La Regione Calabria ha ufficialmente comunicato al Ministero dell’Università la disponibilità di queste risorse, che rappresentano un impegno mai garantito in passato. Questo investimento - secondo Occhiuto - rappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento del nostro sistema sanitario e accademico.

La collaborazione con il sistema universitario è cruciale per costruire una Calabria che sappia valorizzare le proprie eccellenze, costruire valore, scommettere sui nostri straordinari giovani. L’obiettivo è quello di creare nuove competenze per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nella Regione, tentando anche di trattenere le migliori menti. Investire sul capitale umano significa investire nel futuro della Calabria”.