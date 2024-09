Parchi culturali, biblioteche e archivi della Calabria. Capponi: “Pubblicate le manifestazioni d’interesse con importanti investimenti”

“Coerentemente con quanto previsto dall’Accordo di Coesione firmato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria nel febbraio scorso – prosegue l’assessore Capponi – con la prima manifestazione di interesse, denominata Parchi culturali: sulle orme dei grandi scrittori calabresi, ascoltiamo il territorio per conoscere le attività e i siti culturali presenti in Calabria che già valorizzano i grandi autori calabresi e allo stesso tempo la platea dei potenziali beneficiari”.

I Parchi culturali, infatti, si sviluppano lungo i luoghi di vita e di ispirazione dei grandi scrittori e poeti calabresi che diventano un patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzare e rendere fruibile ai visitatori attraverso un viaggio nella letteratura, nella memoria mediante attività, interventi culturali, manifestazioni ed eventi.

“Con la seconda manifestazione di interesse – prosegue Capponi – intendiamo sostenere Biblioteche e Archivi calabresi, in particolar modo quelle private che per dimensioni sono spesso poco conosciute, attraverso la selezione di progetti volti al loro potenziamento. Gli archivi e le biblioteche calabresi, infatti, hanno documentazione storica di grande pregio che spesso rischia di essere dimenticata se non messa nelle condizioni di esprimere al meglio le capacità di attrattiva culturale e turistica, anche attraverso l’utilizzazione di strumenti tecnologici e innovativi. Dalle adesioni che giungeranno da queste due distinte manifestazioni di interesse – conclude l’assessore alla Cultura Caterina Capponi – la Regione potrà calibrare la quantificazione economica per ogni singolo avviso”.