Calabria digitale, Pietropaolo: “Vogliamo creare un sistema capace di rispondere alle nuove sfide dell’innovazione”

“La Calabria vuole recuperare un ritardo di 30 anni nel settore del digitale, realizzando un vero e proprio sistema capace di rispondere alle nuove sfide dell’innovazione, della transizione digitale, dell’intelligenza artificiale, della ricerca, della formazione delle figure professionali specializzate richieste dal mercato. La nuova società per il digitale della Regione Calabria dovrà organizzare per la prima volta e gestire la governance di questo sistema digitale che guarderà ai settori della pubblica amministrazione, delle imprese e dei cittadini”.

“Nel disegnare la nuova società, in un anno di lavoro, abbiamo cercato di fare tesoro delle esperienze positive realizzate da altre regioni, con cui c’è stato un approfondito confronto anche nella Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, di cui faccio parte. L’idea più importante – ha detto Pietropaolo – è quella di realizzare una Academy del digitale. Abbiamo già avviato un confronto con tante importanti imprese italiane per supportare, con investimenti e agevolazioni, l’apertura in Calabria di laboratori di sviluppo e centri di competenze. L’obiettivo è quello di individuare i profili digitali che servono alle imprese, formarli con percorsi brevi e fargli effettuare dei tirocini. Questi ragazzi, che non dovranno necessariamente essere laureati, verranno formati con competenze specifiche, avranno una specializzazione, otterranno una certificazione. Al termine della formazione questi ragazzi saranno probabilmente assunti dalle stesse imprese, ma potranno anche spendere le proprie competenze altrove o avviare delle nuove start-up, che potranno anche essere sostenute con specifiche iniziative della Regione”.