Un piano per l’invecchiamento attivo. Così la Calabria investe sulla terza età

Un peso o una risorsa? In una società sempre più avanti con l’età restituire ruolo - e identità - agli anziani diventa essenziale. Ed ecco che su tre linee programmatiche - formazione, socializzazione e inclusione - declinate in diversi step la Regione decide concretamente di investire sulla salute, il benessere sociale e la partecipazione attiva degli over 65. Ritardare l’invecchiamento e valorizzare il contributo e le competenze che terza e quarta età della vita possono dare alla comunità sono gli obiettivi del programma operativo triennale, approvato martedì in terza commissione e ormai pronto per l'esame finale in Consiglio regionale.

Lo scenario

Che la Calabria invecchi progressivamente, così come il resto del Paese, non è una novità. E non è un caso che il provvedimento sia indirizzato ad una platea sempre più numerosa. I dati parlano chiaro, così come trasferiti nella proposta della Giunta regionale: «Il fenomeno dell’invecchiamento demografico caratterizza in maniera significativa il territorio regionale, interessato, nel lungo periodo, da una dinamica di contrazione delle nascite e da un miglioramento diffuso delle condizioni di salute». In base agli ultimi dati Istat, l’indice di vecchiaia (il rapporto di coesistenza tra la popolazione anziana e quella più giovane) nel 2024 in Calabria è pari a 189,0 a fronte di un valore medio nazionale di 199,8.