Sanità, Occhiuto: presto altri medici cubani in Calabria

«Stiamo lavorando per abbattere la burocrazia e far arrivare il prima possibile dei nuovi medici cubani a supporto della sanità calabrese». Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post su Instagram nel quale manifesta l’intenzione di reclutare «altri 200 o anche 300 medici cubani». «Prendiamo tutti i medici cubani che possiamo per potenziare la dotazione di personale nei pronto soccorsi e nelle ambulanze», aggiunge poi Occhiuto.

