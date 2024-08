L'ex senatore calabrese del M5S Nicola Morra candidato a governatore della Liguria

L’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra sarà candidato da Uniti per la Costituzione alle prossime elezioni regionali liguri. In attesa che le coalizioni di centrodestra e centrosinistra sciolgano le riserve sui loro candidati governatori, è Mattia Crucioli, capogruppo di Upc in Comune a Genova ad annunciare che il partito raccoglierà le firme per la presentazione delle liste e propone già come 'governatore' il nome di Morra. «Il nostro candidato presidente è stato scelto nel segno dell’indipendenza, della competenza e della legalità - dice Crucioli - noi parteciperemo alle elezioni regionali con una campagna elettorale umana, senza richieste economiche a imprenditori o gruppi d’interesse di qualsiasi tipo».

Nicola Morra, già presidente della commissione parlamentare antimafia, ed ex senatore del M5s, è nato a Genova, ma cresciuto a Cosenza, ed è attualmente consigliere comunale di minoranza a Vado Ligure (Savona). Pur fuori dal Movimento di Beppe Grillo, Morra è vicino al suo fondatore. Uniti per la Costituzione si presenta come alternativa sia al centrodestra sia al centrosinistra: «Due schieramenti politici tradizionalmente contrapposti che hanno acriticamente aderito al medesimo paradigma socio-economico, al medesimo quadro culturale politico di riferimento, divenendo sempre più simili e indistinguibili per posizioni e azioni, inneggiando ambedue al neoliberismo competitivo, distruttivo, finalizzato al profitto per pochi ed all’asservimento per tanti», conclude Crucioli. Il programma sarà presentato nei prossimi giorni.