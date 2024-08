Autonomia, doppio stop da Roma alla Regione. L’idillio tra il governatore Occhiuto e Calderoli si è rotto

Due provvedimenti e un segnale chiaro. L'idillio Occhiuto-Calderoli si è definitivamente rotto. Lontani i tempi in cui il governatore calabrese accoglieva a braccia aperte alla Cittadella il ministro leghista per gli Affari regionali per presentare la riforma dell'autonomia differenziata. Il presente, adesso, racconta di un rapporto che vive sul filo della diffidenza (reciproca) e dei messaggi inequivocabili. Come quelli lanciati da Palazzo Chigi negli ultimi giorni: prima la decisione di resistere in giudizio contro la Regione su un contenzioso che riguarda la gestione dell'idrico, poi la scelta del governo di impugnare davanti alla Consulta la legge sulla trasformazione dei rapporti di lavoro per i sorveglianti idraulici.

Lo scontro assume una connotazione politica perché arriva proprio nel momento in cui il presidente forzista calabrese è annoverato tra i più critici nel centrodestra sulla riforma disegnata dallo stesso Calderoli. E c'è chi non manca di sottolineare il paradosso di un ministro dell’Autonomia differenziata che contesta il Consiglio regionale della Calabria proprio sulla legislazione concorrente.