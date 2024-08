Nuovo collegamento di alta tensione tra Calabria e Sicilia. La Giunta regionale approva il progetto

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha formalizzato l’intesa regionale nel procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del progetto per il nuovo collegamento di alta tensione, tra Calabria e Sicilia, a 380 kv Bolano-Annunziata ed opere connesse nei Comuni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Su presentazione congiunta del presidente Occhiuto e dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, è stato, poi, approvato il regolamento di attuazione “Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovia dei parchi della Calabria”, adottato ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale numero 48/23, che disciplina le condizioni per l’adesione alla Carta dei servizi dei percorsi cicloturistici. Possono richiedere l’adesione alla Carta dei servizi, per un anno solare e in forma gratuita, tutti soggetti operanti nel territorio regionale che intendano offrire i servizi dedicati all’accoglienza dei cicloturisti, come, ad esempio, le strutture ricettive, ristoranti, tour operator, aziende agricole, bike service.

Su indicazione dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, l’esecutivo ha anche recepito le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, in seguito all’aggiornamento nello scorso mese di febbraio in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso atto si dà mandato al Dipartimento Salute e Welfare di avviare tutte le attività di competenza per dare attuazione a quanto previsto dalle Linee di indirizzo e si dispone di dare ampia diffusione dei contenuti agli Ambiti territoriali sociali, alle Aziende sanitarie provinciali, agli operatori sociosanitari e al Terzo settore. L’obiettivo è quello di renderne concreta l’attuazione tramite la realizzazione di buone pratiche e la sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza su tutto il territorio regionale nel campo dell’affidamento e della tutela dei minori. Approvate, poi, una serie di delibere proposte dell’assessore allo Sviluppo economico, all’internazionalizzazione e all’Innovazione, Rosario Varì. Deliberato il Piano di azione per l’attuazione dell’obiettivo specifico Rso1.1. “sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” del Programma regionale Calabria Fesr Fse 2021 – 2027. Il piano delinea la strategia regionale per l’innovazione del sistema produttivo.