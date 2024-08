Cambio contratti dei sorveglianti idraulici, legge regionale calabrese impugnata dal CdM

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 17 leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare: la legge della Regione Calabria n. 27 del 08/07/2024, recante “Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, violano gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

La legge in questione è relativa al cambio dei contratti dei sorveglianti idraulici.