Autonomia differenziata, muro contro muro alla Regione Calabria

La maggioranza decide di non discuterne (almeno per adesso), la minoranza va su tutte le furie e sull’autonomia differenziata scoppia l’ennesima bagarre. Non è servita neppure la presenza di una delegazione di sindaci calabresi, fuori da Palazzo Campanella, a convincere il Consiglio a parlare della proposta di indizione del referendum abrogativo avanzata da Pd, Movimento 5 Stelle e gruppo misto. Niente da fare: ieri la prima commissione ha rinviato tutto, alzando - questa volta compatta - un muro che parrebbe invalicabile. E ciò proprio nel giorno in cui la raccolta di firme a livello nazionale raggiunge quota 500mila ed esultano i promotori («Adesioni anche da elettori del centrodestra») confermando l’obiettivo di un milione entro settembre.

Il dibattito in commissione, alla presenza inedita anche della delegazione di sindaci, si è snodato in gran parte sul filo del diritto. Per la maggioranza di centrodestra, in buona sostanza, il referendum non starebbe in piedi. Inutile, ad oggi, persino discuterne. E comunque « la modifica del titolo quinto della Costituzione – ha puntualizzato il presidente del Consiglio, Filippo Mancuso, della Lega – è opera della sinistra, dunque è inutile l’atteggiamento eroico di oggi».