Politiche di Coesione, due calabresi ai vertici del Comitato di sorveglianza e Sottocomitato Mezzogiorno

Due calabresi, in rappresentanza della Cisal, ai vertici dei comitati di sorveglianza, accompagnamento, approfondimento di programmazione e attuazione delle politiche di Coesione sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud

Nell’ambito dell’Accordo di Partenariato, che definisce la strategia, le priorità e le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento tra risorse europee e cofinanziamento nazionale, nominati i rappresentanti Cisal all’interno dei comitati costituiti per monitorare le politiche di Coesione sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Martino D’Auria, già tenente dell’Arma dei Carabinieri e comandante del Nor di Lamezia Terme, rappresenterà la Cisal nel Comitato con funzioni di Sorveglianza e accompagnamento dell’attuazione dei programmi 2021-2027. L’Ente, che rappresenta la principale sede di coordinamento strategico che riunisce tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione del Programma e i rappresentanti del partenariato di riferimento, esamina tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma, sull’avanzamento delle attività e sul raggiungimento dei target intermedi e finali, fungendo da raccordo tra programmazione nazionale e regionale.

Mentre Vitaliano Papillo, segretario provinciale Cisal di Vibo Valentia, farà parte dei membri del Sottocomitato Mezzogiorno che ha come finalità di approfondire lo stato della programmazione e attuazione dei PN e PR cofinanziati dai fondi EU della politica coesione nelle regioni del Mezzogiorno e promuovere le sinergie e la coerenza tra le azioni nazionali e regionali negli ambiti di intervento dei fondi UE con la programmazione dei fondi nazionali per la coesione 21-27.