L’Autonomia in Calabria è terreno di scontro. Il centrosinistra “diserta” l’Anci

Sindaci calabresi ancora spaccati sull’autonomia differenziata. Il quadro maturato durante l’assemblea dell’Anci di Lorica è stato confermato ieri a Lamezia Terme durante la riunione del Consiglio regionale della stessa organizzazione che riunisce i primi cittadini. La decisione di istituire una Commissione consultiva e di studio sull’applicazione della legge in materia di Autonomia è sì passata all’unanimità dei presenti, ma in assenza dei sindaci dei cinque capoluoghi di provincia.

In ogni caso, nell’ampio j’accuse formulato dai sindaci delle grandi città verso la presidente dell’Anci Rosaria Succurro c’è anche quello di un «eccessivo appiattimento» sulla Giunta regionale e sul governo nazionale a trazione centrodestra. «Appare evidente - attaccano gli alfieri del centrosinistra - come Succurro non abbia nessuna intenzione di chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli. La proposta della presidente Succurro di istituire un osservatorio sull'autonomia differenziata è praticamente una fotocopia della proposta di Forza Italia. Un modo elegante di non prendere posizione e consentire comunque l'attuazione della riforma. Mai nella sua storia l'Anci calabrese si era piegata così al potere regionale e nazionale».