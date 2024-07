La Calabria capitale economica mondiale

Si alza il sipario sulla Calabria. Una vetrina mondiale per due giorni. Prende avvio oggi, infatti, la riunione dei Ministri del Commercio del G7, che sarà presieduta dal vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. «In questi due giorni porteremo a Villa San Giovanni e Reggio Calabria i Ministri del G7 e dei Paesi ospiti che insieme rappresentano il 54% del Pil mondiale – ha dichiarato il ministro Tajani –. La Calabria e il Sud Italia saranno per due giorni la capitale economica mondiale».

«Sono quattro i temi centrali che affronteremo – ha continuano il vice premier –, e sono temi cruciali per il futuro delle nostre economie: rafforzare il sistema commerciale multilaterale attraverso la riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); assicurare la parità di condizioni sui mercati globali; incoraggiare la sostenibilità ambientale nel commercio; migliorare la resilienza e la sicurezza economica. Sono i temi prioritari al centro dell’agenda della Presidenza italiana».

Oltre a tali temi, i lavori, che si svolgeranno a Villa San Giovanni, si concentreranno sulla situazione in Medio Oriente e nel Mar Rosso, arteria commerciale strategica in particolare per il nostro Paese, nonché sull’Indo-Pacifico, regione chiave per il commercio e le catene di approvvigionamento globali. Oltre ai Ministri dei Paesi G7, saranno coinvolti quelli di importanti Paesi partner come Brasile, Corea del Sud, India, Nuova Zelanda, Turchia e Vietnam, assieme alla Direttrice Generale dell’OMC e al Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).