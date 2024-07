Autonomia differenziata, in Calabria nasce il coordinamento per il referendum

Si è costituito in Calabria il Coordinamento regionale per il referendum contro l’Autonomia differenziata. Stamani la prima riunione di raccordo alla quale seguiranno altri incontri. Al Coordinamento, è scritto in una nota, aderiscono Cgil e Uil Calabria, Ali, Demos, Anpi, Arci, Acli, Udu, Uds, Cdc, Wwf, Cnca, Legambiente, Libera, la Rete dei numeri pari e diversi giuristi. Per i partiti politici hanno aderito Pd, M5S, Avs, +Europa, Iv, Rifondazione Comunista e Psi. L’obiettivo, prosegue la nota, «è quello di dare vita a una grande e diffusa mobilitazione con l’avvio della raccolta firme per la promozione del referendum abrogativo della legge. Uno solo il quesito e totalmente abrogativo della legge». L’avvio formale della campagna firme avverrà nel fine settimana e si concluderà il 30 settembre. Cinquecentomila le firme da raccogliere e autenticare per potere arrivare alle urne. Il Comitato si dice «certo di riuscire nel proprio intento e pronto ad impegnarsi su i territori capillarmente per sensibilizzare e fare conoscere i pericoli insiti nella legge».